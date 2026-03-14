Lisa Eder in Oslo Zehnte ++ Sieg an Nika Prevc!

Skispringen der Herren in Oslo – jetzt LIVE
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Lisa Eder hat am Samstag im ersten von zwei Großschanzenbewerben auf dem Holmenkollen in Oslo Platz 10 belegt!
Nach einem verpatzten 109,5-Meter-Satz verbesserte sie sich im Finale mit 123,5 Metern um sechs Ränge. Julia Mühlbacher wurde 17.
Der Sieg ging zum bereits 17. Mal in dieser Saison an Gesamtweltcup-Siegerin Nika Prevc, die sich mit 127 Metern noch vom fünften Platz nach ganz oben hievte.
Die Slowenin gewann 2,4 Zähler vor der Japanerin Nozomi Maruyama, Dritte wurde Anna Odine Ström.
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