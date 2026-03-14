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Kastrationen gestartet

Gegen Tierleid: Arme Katzen sagen Lesern Danke!

Steiermark
14.03.2026 17:00
(Bild: Purzel & Vicky)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Das große Kastrationsprojekt der „Krone“-Tierecke ist bereits voll angelaufen – und von allen Seiten kommen Beifall und Lob. Diese geben wir gerne an unsere Leser weiter.

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Denn eines ist klar: Ohne Sie, unsere großartigen Leser, denen Tierschutz ein Anliegen ist, könnten wir dieses Projekt nicht durchführen! Dabei ist es ein unglaublich wichtiges: „Der ,Krone’, die ja als einzige Tageszeitung ein eigenes Tierschutz-Ressort hat, ist die extreme Streunerkatzenproblematik auch in der Steiermark bekannt. Diese explosionsartige Vermehrung von Katzen, die keine Besitzer haben und oft unter furchtbaren Umständen dahinvegetieren“, so Maggie Entenfellner, Leiterin der „Tierecke“.

Maggie Entenfellner
Maggie Entenfellner(Bild: Klemens Groh)

„Daher haben wir das Kastrationsprojekt ins Leben gerufen, das nachhaltig hilft, Leiden zu vermeiden!“ 500 Katzen und Kater sollen im ersten Schub kastriert werden – würden diese sich vermehren, reden wir hier von Zehntausenden Katzenbabys ...

(Bild: Purzel & Vicky)

Für dieses wichtige, sinnvolle Projekt nimmt die Tierecke jetzt Zehntausende Euro in die Hand. Das heißt, jeder Euro, der von unseren Lesern gespendet wird, macht Sinn, lindert Leid! Bedanken möchten wir uns auch bei den mit uns kooperierenden steirischen Tierschutzvereinen, ohne diese Profis wäre die Abwicklung der Streunerkatzenkastration gar nicht möglich. Das sind Purzel und Vicky, Weizer Pfotenbrücke, Dogs, Cats and More, Tierschutzverein Leoben, SOS Katze Murau/Murtal.

Die armen Katzenbabys sind in teils erbärmlichstem Zustand. Das hier ist noch eines der Bilder, ...
Die armen Katzenbabys sind in teils erbärmlichstem Zustand. Das hier ist noch eines der Bilder, das wir Ihnen zumuten können ...(Bild: Purzel & Vicky)

Und die Kastrationswelle ist schon voll angelaufen: „Danke, dass ihr das macht’s“, lobt etwa Michaela Winter von DCM – hier konnten bereits Dutzende Katzen kastriert werden! „Auch die Tierärztekammer in Wien zollt unserer Aktion, die in so einer Form noch nie gemacht wurde, große Anerkennung“, freut sich Maggie Entenfellner.

Zitat Icon

Die Initiative der Kronen Zeitung ist ein starkes Zeichen für aktiven Tierschutz. Und trägt einen wesentlichen Teil zum Gelingen des Kastrationsvorhabens bei.

Hannes Amesbauer, Tierschutz-Landesrat (FPÖ)

Bild: Christian Jauschowetz

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02.03.2026

Lob kommt auch vom steirischen Tierschutz-Landesrat Hannes Amesbauer: „Diese Initiative ergänzt das Streunerkatzenkastrationsprojekt des Landes auf vorbildliche Weise.“ Beeindruckt zeigt er sich auch von der Spendenbereitschaft und dem Engagement hilfsbereiter Steirer. Ihre Spende kommt an!

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