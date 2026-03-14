Gegen Tierleid: Arme Katzen sagen Lesern Danke!

Denn eines ist klar: Ohne Sie, unsere großartigen Leser, denen Tierschutz ein Anliegen ist, könnten wir dieses Projekt nicht durchführen! Dabei ist es ein unglaublich wichtiges: „Der ,Krone’, die ja als einzige Tageszeitung ein eigenes Tierschutz-Ressort hat, ist die extreme Streunerkatzenproblematik auch in der Steiermark bekannt. Diese explosionsartige Vermehrung von Katzen, die keine Besitzer haben und oft unter furchtbaren Umständen dahinvegetieren“, so Maggie Entenfellner, Leiterin der „Tierecke“.