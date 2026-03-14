Lokalszene in Neunkirchen bleibt „turbulent“

Die Freude war groß, als im Juni des Vorjahres – nach 18 Monaten Pause – endlich wieder Leben in das beliebte Heurigenlokal „Augartl“ in Neunkirchen einzog. Viele Gäste hatten darauf gehofft, dass damit eine traditionsreiche Adresse der Stadt wieder dauerhaft geöffnet bleibt. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Seit 10. März ist das Lokal erneut geschlossen. Auch der neue Besitzer, Alexander Drmola, musste schließlich das Handtuch werfen. Gerüchte über ein mögliches Aus kursierten bereits seit einiger Zeit, doch Drmola hatte diese lange entschieden zurückgewiesen.