Kind stieß beim Spielen auf einen alten Friedhof

Um ein Jahrhundert zu spät gerufen

Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Beamten um gleich ein Jahrhundert zu spät gerufen wurden. Denn bei den Knochen handelt es sich offensichtlich um keinen aktuellen Kriminalfall. Vielmehr geht man davon aus, dass das Kind auf einen Friedhof beziehungsweise eine Grabstätte aus dem Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) gestoßen ist. Bei Braunau am Inn gab es während des Krieges zudem ein Gefangenenlager für bis zu 50.000 Russen und ein großes Flüchtlingslager.