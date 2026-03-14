Kind stieß beim Spielen auf einen alten Friedhof

Ungewöhnlicher Fund am Freitagnachmittag auf einer Baustelle in Ranshofen in OÖ: Ein Kind hatte plötzlich einen Knochen in der Hand. Die Polizei eilte zu dem möglichen Tatort, konnte aber schnell Entwarnung geben. Es soll sich um einen alten Soldatenfriedhof handeln.
„Mama, schau’ ich habe einen Knochen gefunden“, so oder so ähnlich dürfte sich die Situation am Freitagnachmittag in Ranshofen – einem Ortsteil von Braunau – abgespielt haben. Fakt ist, dass ein Kind auf einer dortigen Baustelle beim Spielen auf einen Knochen gestoßen war. Um 16.20 Uhr traf die Polizei vor Ort ein und nahm den möglichen Tatort genau unter die Lupe.
Um ein Jahrhundert zu spät gerufen
Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Beamten um gleich ein Jahrhundert zu spät gerufen wurden. Denn bei den Knochen handelt es sich offensichtlich um keinen aktuellen Kriminalfall. Vielmehr geht man davon aus, dass das Kind auf einen Friedhof beziehungsweise eine Grabstätte aus dem Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) gestoßen ist. Bei Braunau am Inn gab es während des Krieges zudem ein Gefangenenlager für bis zu 50.000 Russen und ein großes Flüchtlingslager.
Denkmalamt ist jetzt am Zug
Ob die menschlichen Überreste tatsächlich etwas damit zu tun haben, wird sich erst nach weiteren Untersuchungen herausfinden lassen. Das gesamte Gelände wurde behördlich gesperrt. Am Montag werden die Bezirkshauptmannschaft Braunau und das Bundesdenkmalamt entscheiden, wie es nach dem Knochenfund weitergeht.
Dies war nicht der einzige kuriose Fund in den vergangenen Wochen. In St. Florian am Inn fanden Jugendliche durch Zufall ein Skelett am Boden. Die Leiche soll mindestens eineinhalb bis zwei Jahre dort gelegen haben. Da keine Personaldokumente gefunden wurden und es keine passende Vermisstenanzeige gibt, ist die Identität des Mannes weiter unbekannt.
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