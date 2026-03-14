Ziegenkitz wurde vor Augen der Besucher geboren

Schritt für Schritt an Umgebung gewöhnen

In den kommenden Tagen wird sich das junge Ziegenkitz Schritt für Schritt an seine Umgebung gewöhnen. Wer das Jungtier sehen möchte, hat aktuell gute Chancen: Der kleine Frühlingsbote hält sich meist dicht bei seiner Mutter im Bereich des Schaustalls auf.