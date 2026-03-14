Ziegenkitz wurde vor Augen der Besucher geboren

Über den ersten tierischen Nachwuchs des Frühjahrs durfte sich kürzlich der Alpenzoo in Innsbruck freuen. Auf dem Bauernhof kam ein Ziegenkitz zur Welt – und das direkt vor den Augen zahlreicher staunender Besucherinnen und Besucher.
Neugierig und noch etwas wackelig auf den Beinen verbringt das weibliche Kitz aktuell viel Zeit eng an ihre Mutter Milly gekuschelt. Tierpflegerinnen und Tierpfleger beobachten die Entwicklung des Jungtiers aufmerksam, sind jedoch sehr zufrieden mit seinem Gesundheitszustand.
„Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn unsere Tiere Nachwuchs bekommen – vor allem, wenn Besucherinnen und Besucher diesen Moment live miterleben können“, freut sich Zoodirektor André Stadler.
Schritt für Schritt an Umgebung gewöhnen
In den kommenden Tagen wird sich das junge Ziegenkitz Schritt für Schritt an seine Umgebung gewöhnen. Wer das Jungtier sehen möchte, hat aktuell gute Chancen: Der kleine Frühlingsbote hält sich meist dicht bei seiner Mutter im Bereich des Schaustalls auf.
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