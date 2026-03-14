Karlsson siegt in Oslo über 50 km ++ Stadlober 16.

Die Schwedin Frida Karlsson und der Norweger Einar Hedegart haben am Samstag auf dem traditionsreichen Holmenkollen in Oslo die 50-km-Massenstart-Rennen im Freistil gewonnen!
Die zuletzt verkühlte Teresa Stadlober blieb bei nebligen Bedingungen hinter den Erwartungen und landete auf dem 16. Platz (+3:29,7 Min.). Der einzige ÖSV-Mann Tobias Ganner belegte Rang 37. Hedegart gewann auch in Abwesenheit von Topstar Johannes Hösflot Kläbo vor nicht weniger als sieben Landsleuten.
Der aus dem Biathlon gekommene Hedegart siegte nach 1:51:38,2 Stunden vor Harald Östberg Amundsen (+0,4 Sek.) und Martin Löwström Nyenget (+1,1). In Abwesenheit des erkrankten Mika Vermeulen zeigte Ganner mit 4:46,2 Minuten Rückstand eine ansprechende 50-km-Premiere. Hedegart war überglücklich nach seinem Sieg. „Das fühlt sich besser als bei Olympia an und das sagt wohl alles. Als sich Johannes leider verletzt hat, war das eine Möglichkeit für den Rest von uns und ich habe diese mit beiden Händen ergriffen und ich könnte nicht glücklicher sein.“
Stadlober diesmal ohne Chance auf Top-5
Bei den Frauen setzte sich Karlsson nach dem Ski-Wechsel bei der 33,3-Kilometer-Marke klar vom Feld ab und feierte nach 2:07:48,2 Stunden ungefährdet den Sieg. Am Ende komplettierten ihre Landsfrauen Linn Svahn (+1:48,4 Min.) und Jonna Sundling den schwedischen Triple-Sieg.
Stadlober war bei den beiden bisherigen 50ern in Oslo ebenso wie im Vorjahr auch in Lahti jeweils Vierte geworden. Dieses Mal war sie von so einer Platzierung weit entfernt, allerdings war sie sowohl vor als auch nach den Olympischen Spielen von einer Verkühlung gehandicapt. Sie hielt sich fast durchwegs zwischen Platz 12 und 20 auf.
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