Karlsson siegt in Oslo über 50 km ++ Stadlober 16.

Der aus dem Biathlon gekommene Hedegart siegte nach 1:51:38,2 Stunden vor Harald Östberg Amundsen (+0,4 Sek.) und Martin Löwström Nyenget (+1,1). In Abwesenheit des erkrankten Mika Vermeulen zeigte Ganner mit 4:46,2 Minuten Rückstand eine ansprechende 50-km-Premiere. Hedegart war überglücklich nach seinem Sieg. „Das fühlt sich besser als bei Olympia an und das sagt wohl alles. Als sich Johannes leider verletzt hat, war das eine Möglichkeit für den Rest von uns und ich habe diese mit beiden Händen ergriffen und ich könnte nicht glücklicher sein.“