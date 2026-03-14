Erst sieglos, jetzt Serien- und Kugelgewinnerin

Scheib bei allen Bedingungen schnell

Nun kam eine Facette dazu. „Die Spring Condition, das Weichere, habe ich nicht ganz so gerne, das ist mir nie so gelegen. Jetzt kann ich auch da einen Check machen.“ Auch deswegen bezeichnete sie den Gewinn der kleinen Kugel als „natürlich das Allergrößte. Da gehört so viel dazu, eine Saison so konstant zu fahren. Auch die anderen fahren so gut Ski. Es gibt auch noch den Gesamtweltcup, aber es ist etwas Großes.“ Es sei etwas Schönes auch fürs Team, hob sie die Arbeit von Coaches, Servicemann und Physiotherapeut hervor. „Sie haben alle so einen guten Job gemacht.“