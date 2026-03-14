Schlauchboot-Fahrt auf Skipiste nahm übles Ende

Schlauchboot in zwei Teile gerissen

Für das dezimierte Quintett ging es nur mehr zu viert weiter. Bei der Talstation angekommen, war ein Bremsen unmöglich. Mit voller Wucht prallte das Quartett gegen einen dort befindlichen Stahlstaketenzaun. Die Absperrung wurde durch die Wucht des Aufpralls massiv beschädigt und das Schlauchboot wurde in zwei Teile gerissen.