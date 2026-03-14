Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist gestorben

30 Jahre bei Motörhead

Phil Campbell war von 1984 bis 2015 Mitglied von Motörhead. Rund zwanzig Jahre davon spielte er die Lead-Gitarre. Mit der Band spielte er 16 Studioalben ein. 2015 löste sich Motörhead mit dem Tod von Kilmister auf. Nach der Auflösung der Band veröffentlichte der gebürtige Brite Campbell weitere Musik, sowohl mit „Phil Campbell And The Bastard Sons“ als auch unter eigenem Namen.