Motörhead-Gitarrist Phil Campbell ist gestorben

Mit Phil Campbell stirbt nach Lemmy Kilmister das nächste Mitglied der legendären Band Motörhead. Der Gitarrist starb im Alter von 64 Jahren in einem Krankenhaus, wie seine Familie mitteilte.
„Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Vaters Philip Anthony Campbell bekannt, der gestern Abend nach einem langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation im Anschluss an eine komplexe, schwere Operation friedlich verstorben ist“, schreibt Campbells Familie in einem Posting auf Facebook.
30 Jahre bei Motörhead
Phil Campbell war von 1984 bis 2015 Mitglied von Motörhead. Rund zwanzig Jahre davon spielte er die Lead-Gitarre. Mit der Band spielte er 16 Studioalben ein. 2015 löste sich Motörhead mit dem Tod von Kilmister auf. Nach der Auflösung der Band veröffentlichte der gebürtige Brite Campbell weitere Musik, sowohl mit „Phil Campbell And The Bastard Sons“ als auch unter eigenem Namen.
„Vermissen ihn schmerzlich“
Zuletzt hatte Campbell bereits gesundheitsbedingt einige Konzerte seiner Band „Phil Campbell And The Bastard Sons“ verschieben müssen. „Phil war ein hingebungsvoller Ehemann, ein wundervoller Vater sowie ein stolzer und liebender Großvater, den man liebevoll ,Bampi‘ nannte. Er wurde von allen, die ihn kannten, geliebt und wird schmerzlich vermisst werden“, schrieb seine Familie weiter.
Schlagzeuger spielt noch
Als einziger noch Lebender der letzten Motörhead-Besetzung bleibt nun Schlagzeuger Mikkey Dee, bürgerlich Micael Kiriakos Delaoglou. Der Schwede trommelt seit 2016 für die Scorpions. Gegründet wurde Motörhead 1975.
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