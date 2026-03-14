Laute Party-Musik, Dauerraucher oder wuchernde Sträucher: Die Ärgernisse mit denen sich Haus- oder Wohnungsbesitzer wegen ihrer Nachbarn herumschlagen müssen, kann lang sein. Andererseits sind diese aber oftmals verlässliche Helfer oder werden sogar zu Freunden. Wie kommen Sie mit Ihren Nachbarn klar?
Wer hat sich nicht schon einmal wegen störender Nachbarn ärgern müssen? Ob zu laute Musik oder stark duftende Speisen, es gibt viele Dinge mit denen es sich Haus- oder Wohnungseigentümer miteinander verscherzen können.
Die unbekannten Gesichter nebenan können aber auch zu treuen Wegbegleitern und Freunden werden oder bei Gelegenheit vielleicht einmal mit einem Kännchen Milch oder Zwiebeln aushelfen.
Wie verstehen Sie sich mit Ihren Nachbarn? Was schätzen Sie? Haben Sie eventuell eine besondere Geschichte zu erzählen? Worüber müssen Sie sich besonders ärgern und wie gehen Sie mit derartigen Situationen um? Kam es schon einmal zu einer Konfliktsituation?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!
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