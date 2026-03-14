Wie kommen Sie mit Ihren Nachbarn klar?

Wer hat sich nicht schon einmal wegen störender Nachbarn ärgern müssen? Ob zu laute Musik oder stark duftende Speisen, es gibt viele Dinge mit denen es sich Haus- oder Wohnungseigentümer miteinander verscherzen können.

Die unbekannten Gesichter nebenan können aber auch zu treuen Wegbegleitern und Freunden werden oder bei Gelegenheit vielleicht einmal mit einem Kännchen Milch oder Zwiebeln aushelfen.