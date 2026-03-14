Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Wie kommen Sie mit Ihren Nachbarn klar?

Forum
14.03.2026 16:15
Mit manchen Nachbarn muss man sich immer wieder herumschlagen.
Mit manchen Nachbarn muss man sich immer wieder herumschlagen.(Bild: BFW Linz)
Porträt von Community
Von Community

Laute Party-Musik, Dauerraucher oder wuchernde Sträucher: Die Ärgernisse mit denen sich Haus- oder Wohnungsbesitzer wegen ihrer Nachbarn herumschlagen müssen, kann lang sein. Andererseits sind diese aber oftmals verlässliche Helfer oder werden sogar zu Freunden. Wie kommen Sie mit Ihren Nachbarn klar?

0 Kommentare

Wer hat sich nicht schon einmal wegen störender Nachbarn ärgern müssen? Ob zu laute Musik oder stark duftende Speisen, es gibt viele Dinge mit denen es sich Haus- oder Wohnungseigentümer miteinander verscherzen können.
Die unbekannten Gesichter nebenan können aber auch zu treuen Wegbegleitern und Freunden werden oder bei Gelegenheit vielleicht einmal mit einem Kännchen Milch oder Zwiebeln aushelfen. 

Wie verstehen Sie sich mit Ihren Nachbarn? Was schätzen Sie? Haben Sie eventuell eine besondere Geschichte zu erzählen? Worüber müssen Sie sich besonders ärgern und wie gehen Sie mit derartigen Situationen um? Kam es schon einmal zu einer Konfliktsituation?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
14.03.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
221.645 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
190.836 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
170.233 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2199 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1060 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1048 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Mehr Forum
Frage des Tages
Soll die Bundesregierung Spritpreise deckeln?
Frage des Tages
Kann Ingrid Thurnher Ruhe in den ORF bringen?
Diskutieren Sie mit!
Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?
Frage des Tages
Soll Heimunterricht verboten werden?
Diskutieren Sie mit!
Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf