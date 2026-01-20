Warum gibt es im Ländle so viele arme Menschen?

Brand in Firmenhalle sorgte für Großeinsatz
Vorarlberg zählt zu den reichsten Regionen Europas – und dennoch wächst die soziale Unsicherheit. Die Armut verfestigt sich, während im Sozialbereich gekürzt wird. Die Volkshilfe fordert die Landespolitik auf, endlich gegenzusteuern.
Vorarlberg ist wohlhabend, wirtschaftlich stark, international erfolgreich. Und doch beginnt das Jahr 2026 für Zehntausende Menschen mit Angst statt Zuversicht. Mit der Angst, die Miete nicht mehr zahlen zu können. Mit der Sorge, ob das Geld bis zum Monatsende reicht. Oder mit der Frage, ob sich für die Kinder noch ein nahrhaftes Essen ausgeht.
