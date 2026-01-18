Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab

Ihr Außenminister bezeichnete die Entsendung der Soldaten als „Witz“. Meloni selbst ist um Schadensbegrenzung bemüht. Die Mission dürfe nicht als „anti-amerikanisch“ interpretiert werden. Die italienische Ministerpräsidentin berichtete, dass sie deshalb selbst mit Trump telefoniert habe. „Ich glaube, dass es in dieser Phase sehr wichtig ist, miteinander zu sprechen.“ Meloni gilt im Kreis der europäischen Regierungschefs als eine derjenigen, die einen guten Zugang zu Trump haben.