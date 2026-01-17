Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Am Freitagnachmittag ist eine Hafenbahn-Lokomotive in Hamburg mit einem Linienbus zusammengestoßen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, weitere wurden verletzt, der Busfahrer lebensgefährlich.
Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang im Stadtteil Wilhelmsburg (siehe Video oben). Ein Mensch sei noch direkt am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, zwei Fahrgäste erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Insgesamt wurden laut Polizeiangaben neun Menschen verletzt.
Die Sicherheitskräfte sperrten den Unfallbereich für die Rettungsarbeiten weiträumig ab. Der Bus wurde laut Bildern im Front- und Seitenbereich stark zerstört. Rettungskräfte bargen die Verletzten durch die zerborstene Front des Fahrzeugs.
Im vergangenen Sommer war es ebenfalls zu einem Zusammenstoß einer Rangierlok der Hafenbahn mit einem Lastwagen in Wilhelmsburg gekommen. Damals liefen rund 17.000 Liter Sojaöl aus. Es gab zwei Leichtverletzte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.