Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen

Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang im Stadtteil Wilhelmsburg (siehe Video oben). Ein Mensch sei noch direkt am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, zwei Fahrgäste erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Insgesamt wurden laut Polizeiangaben neun Menschen verletzt.