„Skibergsteigen bei Olympia wird ein Show-Event“

Zuerst stieg am Freitag in Saalbach mit der „Mountain Attack“ das größte und härteste Tourenski-Rennen der Welt. Dann verunglückten am Samstag in Salzburg und der Steiermark acht Alpinisten bei Lawinenabgängen tödlich. Und in einem Monat feierte die Sportart dann in Italien ihre Premiere bei Olympia: Ja, Skibergsteigen ist derzeit in vieler Munde.