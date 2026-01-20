„Skibergsteigen bei Olympia wird ein Show-Event“

Selbst die Politik verzichtet auf Abflüge aus Linz
2002 war er Olympiasieger im Langlaufen, 2026 ist er immer noch in Schuss: Christian Hoffmann wurde bei der ’Mountain Attack’ als Sechster bester Österreicher. Die „Krone“ sprach mit dem 51-Jährigen über die Faszination Skibergsteigen, die anstehende Olympia-Premiere und acht Lawinen-Tote an nur einem Tag.
Zuerst stieg am Freitag in Saalbach mit der „Mountain Attack“ das größte und härteste Tourenski-Rennen der Welt. Dann verunglückten am Samstag in Salzburg und der Steiermark acht Alpinisten bei Lawinenabgängen tödlich. Und in einem Monat feierte die Sportart dann in Italien ihre Premiere bei Olympia: Ja, Skibergsteigen ist derzeit in vieler Munde.
