Ausweichmanöver endete im Krankenhaus

Der 62-Jährige machte sich gegen 14.15 Uhr daran, von der Bergstation Oberdamüls langsam in Richtung der roten Piste 17 zu fahren. Dabei galt es, die Piste 6 zu kreuzen. Gerade als er diese an einer Geländekuppe queren wollte, fuhr die 61-Jährige in die Pistenkreuzung ein. Beim Versuch, eine Kollision zu verhindern, wichen die beiden Wintersportler fatalerweise in dieselbe Richtung aus – es kam zu einer leichten Berührung, beide kamen in weiterer Folge zu Sturz.