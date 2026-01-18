Ausweichmanöver endete im Krankenhaus

Im Skigebiet Damüls in Vorarlberg sind am Samstagnachmittag zwei Skifahrer – eine 61-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann – kollidiert. Die 61-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Rückenbereich und am Brustkorb.
Der 62-Jährige machte sich gegen 14.15 Uhr daran, von der Bergstation Oberdamüls langsam in Richtung der roten Piste 17 zu fahren. Dabei galt es, die Piste 6 zu kreuzen. Gerade als er diese an einer Geländekuppe queren wollte, fuhr die 61-Jährige in die Pistenkreuzung ein. Beim Versuch, eine Kollision zu verhindern, wichen die beiden Wintersportler fatalerweise in dieselbe Richtung aus – es kam zu einer leichten Berührung, beide kamen in weiterer Folge zu Sturz.
Ins Spital geflogen
Während der Mann unversehrt blieb und sich schnell wieder aufrappeln konnte, zog sich die Frau nicht näher definierte Verletzungen am Rücken und am Brustkorb zu. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Crew des Rettungshubschraubers „Gallus 1“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
