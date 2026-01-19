Vorteilswelt
Auf Baustelle

Baggerfahrer fuhr in Lochau Kollegen über den Fuß

Vorarlberg
19.01.2026 12:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Grammer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagmorgen in der Vorarlberger Bodensee-Gemeinde Lochau: Ein 20-jähriger Arbeiter wurde dabei am Fuß verletzt, sein Kollege hatte ihn übersehen.  

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr ereignete sich der Vorfall auf einer Baustelle in Lochau: Ein 30-jähriger Baggerfahrer setzte sein Fahrzeug auf einer Baustelle etwa einen halben Meter zurück – dabei übersah er allerdings einen 20 Jahre alten Kollegen, der hinter dem Bagger stand.

Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, der Bagger rollte über seinen linken Fuß. Der 20-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Am Einsatz waren zwei Fahrzeuge und fünf Einsatzkräfte des Roten Kreuz und zwei Polizeibeamte. 

