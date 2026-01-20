Brand in Firmenhalle sorgte für Großeinsatz

Handyalarm wurde ausgelöst

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein Handyalarm (AT-Alert) an die Bevölkerung im Rheintal ausgelöst. Die Anrainer wurden angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zusätzlich mussten im Bereich Spechtweg mehrere Wohnhäuser evakuiert werden, da die Gefahr bestand, dass Öl aus dem Firmenareal austreten könnte. Rund zehn Personen aus vier Häusern waren von den Maßnahmen betroffen.