„Das wäre das Schlechteste für Stadt und Stadion“

Die letzten Tage brachten im „Match“ um das Grazer Fußball-Stadion interessant klingende Wendungen. Konkretes war sowohl in einem Termin von Sturm und GAK sowie beim x-ten „Gipfel“ mit der Stadt Graz aber nicht zu hören. Jetzt meldet sich Sturm-Vize Peter Schaller, ein Stadion-Experte, in der „Krone“ zu Wort. Mit sehr konkreten Plänen – aber auch Warnungen.