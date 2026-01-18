Die Pioneers Vorarlberg kommen nicht weiter

Mit dem 4:0-Heimsieg gegen die Vienna Capitals sendeten die Pioneers Vorarlberg am Freitagabend ein starkes Signal. Nur 24 Stunden später folgte aber schon der nächste Dämpfer für die Ländle-Cracks, die im zweiten von vier Heimspielen innerhalb von neun Tagen gegen die Graz99ers eine bittere 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)-Niederlage hinnehmen mussten. Tags zuvor waren die Steirer überraschend Schlusslicht Innsbruck unterlegen, das ließen die Gäste die Pioneers spüren. Graz machte viel Druck, nutzten die Fehler der Feldkircher eiskalt aus. „Wir haben es nicht geschafft, unsere Chancen zu verwerten, es fehlte uns die positive Energie“, bedauerte PIV-Headcoach Johannes Nygard, „wir haben alles versucht, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Das war ein Dämpfer, aber jetzt heißt es konzentriert weiterarbeiten.“