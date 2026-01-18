Die Pioneers Vorarlberg kommen nicht weiter

Am Freitagabend hatten die Pioneers Vorarlberg noch mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Vienna Capitals aufhorchen lassen, nur 24 Stunden später setzte es gegen die Graz99ers aber nun beim 0:4 den nächsten Dämpfer. Weiter geht es für die Ländle-Cracks am Freitag gegen Tabellenführer KAC.
Mit dem 4:0-Heimsieg gegen die Vienna Capitals sendeten die Pioneers Vorarlberg am Freitagabend ein starkes Signal. Nur 24 Stunden später folgte aber schon der nächste Dämpfer für die Ländle-Cracks, die im zweiten von vier Heimspielen innerhalb von neun Tagen gegen die Graz99ers eine bittere 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)-Niederlage hinnehmen mussten. Tags zuvor waren die Steirer überraschend Schlusslicht Innsbruck unterlegen, das ließen die Gäste die Pioneers spüren. Graz machte viel Druck, nutzten die Fehler der Feldkircher eiskalt aus. „Wir haben es nicht geschafft, unsere Chancen zu verwerten, es fehlte uns die positive Energie“, bedauerte PIV-Headcoach Johannes Nygard, „wir haben alles versucht, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Das war ein Dämpfer, aber jetzt heißt es konzentriert weiterarbeiten.“
Statistik stimmte
Wenn man auf die Statistik schaut, kam die Niederlage in Runde 37 nicht ganz unerwartet. Denn seit die Pioneers in der ICE spielen, haben sie in der 37. Runde jeweils verloren. Gleiches gilt für den kommenden 38. Spieltag, an dem die Pioneers am Freitag Tabellenführer KAC empfangen. Besser könnte es da schon am Sonntag in der 39. Runde gegen den Villacher SV ausschauen – diesen Spieltag gewannen die Vorarlberger in den vergangenen drei Jahren jeweils.
