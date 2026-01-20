„Die Olympische Bewegung muss sich hinterfragen“

Zuerst stieg am Freitag in Saalbach mit der „Mountain Attack“ das größte und härteste Tourenski-Rennen der Welt. Dann verunglückten am Samstag in Salzburg und der Steiermark acht Alpinisten bei Lawinenabgängen tödlich. Und in einem Monat feierte die Sportart Olympia-Premiere: Ja, Skibergsteigen ist derzeit in vieler Munde.