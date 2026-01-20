Nach schwerem Skiunfall: Jetzt spricht FPÖ-Chef

Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger zog sich – wie berichtet – Anfang des Jahres beim Nacht-Skilauf schwere Verletzungen zu. Welche das konkret sind, wie es ihm seither ergeht und warum für ihn die Erfahrung in der Ambulanz „erhellend“ war, hat er der „Krone“ verraten.