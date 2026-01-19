Die beste Schützin der Bundesliga verlässt Altach

Bitter für die Altach-Frauen! Stürmerin Brigitta Pulins, die im Herbst nicht nur beste Schützin im Verein, sondern auch in der gesamten Liga – zwölfmal traf die Ungarin in 14 Spielen – war, verlässt die Rheindörflerinnen und wechselt zum Schweizer Erstligisten GC Zürich, der derzeit in der Super League auf Platz zwei liegt. „Brigitta Pulins ist nicht adäquat zu ersetzen. Aber jammern nützt jetzt auch nichts“, sagt Trainer Bernhard Summer. Aktiv nach einer Stürmerin umschauen kann und wird man sich nicht, dafür auf eigene Talente setzen. Zum Beispiel auf Mia Bertsch, die beim ersten Test zuletzt gegen den deutschen Zweitligisten Ingolstadt das 1:1 bei der 1:5-Niederlage erzielte und dort bereits Pulins im Sturm ersetzt hatte.