Die beste Schützin der Bundesliga verlässt Altach

Das sind miserable Nachrichten für die Frauen des SCR Altach. Stürmerin Brigitta Pulins, die mit ihren zwölf Treffern im Herbst die Schützenliste in der Bundesliga anführt, verlässt den Verein und wechselt in die Schweizer Super League. Coach Bernhard Summer bleibt dennoch optimistisch.
Bitter für die Altach-Frauen! Stürmerin Brigitta Pulins, die im Herbst nicht nur beste Schützin im Verein, sondern auch in der gesamten Liga – zwölfmal traf die Ungarin in 14 Spielen – war, verlässt die Rheindörflerinnen und wechselt zum Schweizer Erstligisten GC Zürich, der derzeit in der Super League auf Platz zwei liegt. „Brigitta Pulins ist nicht adäquat zu ersetzen. Aber jammern nützt jetzt auch nichts“, sagt Trainer Bernhard Summer. Aktiv nach einer Stürmerin umschauen kann und wird man sich nicht, dafür auf eigene Talente setzen. Zum Beispiel auf Mia Bertsch, die beim ersten Test zuletzt gegen den deutschen Zweitligisten Ingolstadt das 1:1 bei der 1:5-Niederlage erzielte und dort bereits Pulins im Sturm ersetzt hatte.
Veränderte Spielanlage
Mit dem ersten Testspiel war der Coach zufrieden, trotz des eindeutigen Ergebnisses. „Es war ein echter Maßstab, sie haben unsere Fehler gnadenlos aufgedeckt. Aber es waren auch viele gute Sachen dabei, für mich war es ein großartiger Test“, sagt Summer. Sein Team sieht er auf einem guten Weg, auch wenn viel Arbeit wartet. „Wir ändern unsere Spielanlage, auch weil Brigitta weg ist“, verrät der 58-Jährige, der ansonsten aber keine Abgänge mehr erwartet. „Es zeichnet sich nichts Weiteres ab“, meint Summer. Dafür könnte aber am Dienstag ein Neuzugang präsentiert werden.
