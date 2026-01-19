Vorteilswelt
Noch vor den Spielen

ÖSV-Olympiasieger beendet historische Durststrecke

Vorarlberg
19.01.2026 06:30
Alessandro Hämmerle (grünes Trikot) kämpfte sich beim Weltcup in China im großen Finale auf Rang ...
Alessandro Hämmerle (grünes Trikot) kämpfte sich beim Weltcup in China im großen Finale auf Rang zwei.(Bild: FIS/Miha Matavz)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Große Erleichterung bei Alessandro Hämmerle! Der Snowboardcross-Olympiasieger von 2022 scheint rechtzeitig vor den Spielen in Mailand/Cortina so richtig in Fahrt zu kommen. Beim Weltcup in China holte der 32-jährige Vorarlberger Rang zwei – auf eine Art und Weise, die aber so ganz und gar nicht dem Geschmack von „Izzi“ war.

„Das tut richtig gut, so ein Ergebnis habe ich gebraucht“, jubelte Alessandro „Izzi“ Hämmerle, nachdem er beim zweiten Weltcuprennen im chinesischen Dongbeiya im großen Finale hinter dem Australier Adam Lambert auf Rang zwei gerast war – und damit eine historische Durststrecke beenden konnte. Sieben Weltcuprennen hatte der 32-Jährige auf sein 39. Weltcup-Podest warten müssen. So viele Starts ohne Podiumsplatz hatte „Izzi“ zuletzt zwischen Platz drei im März 2013 Veysonnaz (Sz) und seinem ersten Heimsieg im Montafon am 12. Dezember 2015. Damals war er bei zehn Einsätzen ohne Top-3-Ergebnis geblieben.

