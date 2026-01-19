ÖSV-Olympiasieger beendet historische Durststrecke

Große Erleichterung bei Alessandro Hämmerle! Der Snowboardcross-Olympiasieger von 2022 scheint rechtzeitig vor den Spielen in Mailand/Cortina so richtig in Fahrt zu kommen. Beim Weltcup in China holte der 32-jährige Vorarlberger Rang zwei – auf eine Art und Weise, die aber so ganz und gar nicht dem Geschmack von „Izzi“ war.
„Das tut richtig gut, so ein Ergebnis habe ich gebraucht“, jubelte Alessandro „Izzi“ Hämmerle, nachdem er beim zweiten Weltcuprennen im chinesischen Dongbeiya im großen Finale hinter dem Australier Adam Lambert auf Rang zwei gerast war – und damit eine historische Durststrecke beenden konnte. Sieben Weltcuprennen hatte der 32-Jährige auf sein 39. Weltcup-Podest warten müssen. So viele Starts ohne Podiumsplatz hatte „Izzi“ zuletzt zwischen Platz drei im März 2013 Veysonnaz (Sz) und seinem ersten Heimsieg im Montafon am 12. Dezember 2015. Damals war er bei zehn Einsätzen ohne Top-3-Ergebnis geblieben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.