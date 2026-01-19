ÖSV-Olympiasieger beendet historische Durststrecke

„Das tut richtig gut, so ein Ergebnis habe ich gebraucht“, jubelte Alessandro „Izzi“ Hämmerle, nachdem er beim zweiten Weltcuprennen im chinesischen Dongbeiya im großen Finale hinter dem Australier Adam Lambert auf Rang zwei gerast war – und damit eine historische Durststrecke beenden konnte. Sieben Weltcuprennen hatte der 32-Jährige auf sein 39. Weltcup-Podest warten müssen. So viele Starts ohne Podiumsplatz hatte „Izzi“ zuletzt zwischen Platz drei im März 2013 Veysonnaz (Sz) und seinem ersten Heimsieg im Montafon am 12. Dezember 2015. Damals war er bei zehn Einsätzen ohne Top-3-Ergebnis geblieben.