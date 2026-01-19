Kritik am Umgang mit Häftlingen aus Liechtenstein

Justizministerium weist die Kritik zurück

Seitens des Justizministeriums wird daher betont, dass die Häftlinge aus Liechtenstein gleich behandelt würden wie österreichische. Auch den Vorwurf, in Sachen Resozialisierung nicht sonderlich bemüht zu sein, lässt man nicht gelten. So überstelle man die Liechtensteiner Häftlinge für den sogenannten „Entlassungsvollzug“ zu einem Gutteil in die Schweizer Justizanstalt Saxerriet im Kanton St. Gallen, um eine heimatnahe Unterstützung zu gewährleisten – dies sei im Übrigen auch so mit dem Fürstentum vereinbart worden. Generell kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Debatte in Liechtenstein von einer gewissen Scheinheiligkeit getragen wird. Denn Tatsache ist, dass im Fürstentum selbst nie großen Wert auf eine entsprechende Häftlingsunterbringung gelegt wurde.