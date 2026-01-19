Tagesgäste rücken in den Fokus der Touristiker

Schweizer bevorzugen Berge in ihrer Heimat

Was vor allem das digitale Marketing von Vorarlberg Tourismus angeht, sollen die Angebote künftig nicht nur auf die Übernachtungsgäste ausgerichtet sein, sondern eben auch die Tagesgäste im süddeutschen Raum ansprechen. Wenig Sinn mache es gemäß Studie hingegen, um die Gäste in der Ostschweiz zu buhlen. „Dort gibt es ähnlich Produkte und damit Konkurrenz“, erläuterte Roland Scherer. Tagesgäste aus Zürich würden die Wege in die Schweizer Skigebiete wählen, da diese in wesentlich kürzerer Zeit zu erreichen seien. „Es kommen zwar viele Schweizer zum Einkaufen nach Vorarlberg, bei den Freizeitaktivitäten hingegen ist der Preis gar nicht das entscheidende Kriterium“, betonte der Studienautor.