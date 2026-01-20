So stark wird Tirol vom Schwerverkehr überrollt!

Der Lkw-Verkehr hat im Vorjahr auf Tirols Autobahnen zugenommen, wenn auch nicht überall, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich auf Basis von Daten der Asfinag zeigt. Der Schwerverkehr macht aber nicht nur den Anrainern zu schaffen, sondern auch den Straßen selbst. Die Experten ziehen dabei einen brisanten Vergleich.