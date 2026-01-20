Der neue Coup des Kärntner Millionenbetrügers

Julia Scheib: „Das werde ich sicherlich ändern“
Die Betrugsvorwürfe lesen sich wie ein Drehbuch und nicht umsonst hat sich Netflix für die Schnöselbande vom Wörthersee bereits interessiert: Doch während sich der Boss aus der Haft nach Dubai abgesetzt hat, gibt es eine neue Anklage – nicht zuletzt dank der pikanten Angaben einer Ex-Partnerin von Benjamin H.
Ein Leben in Saus und Braus auf Kosten anderer: Das hat ein 28-jähriger Klagenfurter jahrelang geführt – und tut es nun vermutlich wieder. Denn der verurteilte Millionenbetrüger konnte sich bei einem Haftausgang aus der Justizanstalt Klagenfurt absetzen und soll nun im Exil in Dubai auch seine junge Familie wieder in die Arme geschlossen haben.
