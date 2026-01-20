Der neue Coup des Kärntner Millionenbetrügers

Ein Leben in Saus und Braus auf Kosten anderer: Das hat ein 28-jähriger Klagenfurter jahrelang geführt – und tut es nun vermutlich wieder. Denn der verurteilte Millionenbetrüger konnte sich bei einem Haftausgang aus der Justizanstalt Klagenfurt absetzen und soll nun im Exil in Dubai auch seine junge Familie wieder in die Arme geschlossen haben.