Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag

Die Gespräche verliefen meist sachlich, für einige Betroffene aber auch sehr emotional. Eine zweistellige Zahl der Kundinnen und Kunden nimmt bereits Opferschutz in Anspruch. „Wir haben etliche verzweifelte Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht“, sagte die Polizei. Ungefähr 20 Kolleginnen und Kollegen seien sieben Tage die Woche damit beschäftigt, die Befragungen durchzuführen. Alle Geschädigten sollen vernommen werden. Aktuell läuft das über eine Hotline der Polizei. Betroffene, die sich nicht melden, könnten später als Zeuginnen und Zeugen vorgeladen werden.