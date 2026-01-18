Gestürzte Tourengeherin von Hubschrauber geborgen

Die Deutsche hatte gemeinsam mit sieben anderen Wintersportlern am Vormittag den Bezauer Hählekopf (2058 Meter) bestiegen. Gegen 13.20 Uhr machte sich die Gruppe daran, auf dem Südhang in Richtung Tal abzufahren. Obwohl eigentlich sehr versiert und erfahren, kam die Tourengeherin auf dem Sulzschnee zu Sturz. Unglücklicherweise fiel sie direkt auf ihre Hand, dabei zog sie sich eine schmerzhafte Verletzung zu.