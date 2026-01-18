Gestürzte Tourengeherin von Hubschrauber geborgen

Am Samstagnachmittag musste in Bezau eine deutsche Tourengeherin per Hubschrauber aus dem freien Gelände geborgen werden. Die Frau war unglücklich zu Sturz gekommen und konnte nicht mehr selbstständig ins Tal fahren.
Die Deutsche hatte gemeinsam mit sieben anderen Wintersportlern am Vormittag den Bezauer Hählekopf (2058 Meter) bestiegen. Gegen 13.20 Uhr machte sich die Gruppe daran, auf dem Südhang in Richtung Tal abzufahren. Obwohl eigentlich sehr versiert und erfahren, kam die Tourengeherin auf dem Sulzschnee zu Sturz. Unglücklicherweise fiel sie direkt auf ihre Hand, dabei zog sie sich eine schmerzhafte Verletzung zu.
Kein Weiterkommen mehr
Da an eine Fortsetzung der Abfahrt nicht mehr zu denken war, musste ein Notruf abgesetzt werden. Die Verletzte wurde per Hubschrauber geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Immenstadt (D) geflogen.
