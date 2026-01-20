Iran fordert: Protestierer sollen sich stellen
Tomi Horvat ist Gerüchten zufolge mit Englands Zweitligisten schon einig. Angeblich ist der Wechsel zum Struber-Team für Sommer beschlossene Sache. So reagiert Blackies-Sportchef Michael Parensen.
Vier Tage vorm Europa-League-Knaller in Rotterdam brodelte im Sturm-Camp in Catez die Gerüchteküche. Tomi Horvat sei mit Bristol einig – sein Abgang im Sommer zum englischen Zweitligisten perfekt! Angeblich hätte der 12-fache slowenische Teamspieler bereits die medizinischen Checks für England absolviert. Nach Tochi Chukwuani (der zu den Glasgow Rangers ging) wäre damit der nächste Wechsel auf die Insel in trockenen Tüchern. Im Team von Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber würde der 26-Jährige auf seinen Ex-Sturm-Kollegen Fally Mayulu treffen.
