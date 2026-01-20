Wie Sturm auf den Ruf aus Bristol reagiert

Vier Tage vorm Europa-League-Knaller in Rotterdam brodelte im Sturm-Camp in Catez die Gerüchteküche. Tomi Horvat sei mit Bristol einig – sein Abgang im Sommer zum englischen Zweitligisten perfekt! Angeblich hätte der 12-fache slowenische Teamspieler bereits die medizinischen Checks für England absolviert. Nach Tochi Chukwuani (der zu den Glasgow Rangers ging) wäre damit der nächste Wechsel auf die Insel in trockenen Tüchern. Im Team von Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber würde der 26-Jährige auf seinen Ex-Sturm-Kollegen Fally Mayulu treffen.