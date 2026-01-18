Ein Heimspiel für Hanna Bachmann

Die Pianistin Hanna Bachmann hat in ihrer Heimatgemeinde Röthis eine kleine, feine Konzertreihe aufgebaut. Am Samstag gab die junge Vorarlbergin im Röthner Schlössle ein Solokonzert.
Hanna Bachmann hat sich überregional und international einen Namen gemacht als Pianistin, Kammermusikerin und Liedbegleiterin. So ist sie Teil des „Schwarzenbergtrios“, das in Wien eine eigene Konzertreihe hat, und sie errang 2024 zusammen mit der Sängerin Corinna Scheurle einen Preis beim renommierten Wettbewerb für Liedkunst in Stuttgart. Als Klaviersolistin hatte sie bereits die originelle Idee eines musikalischen Online-Adventkalenders, und sie tritt vielfach als Gestalterin eigener Solorezitale auf.
Eine Leidenschaft für Musik von Frauen
So auch am Samstagabend im Schlösslesaal in Röthis, wo sie eine Achse legte zwischen Wien und Paris. Also begann sie mit Beethovens Klaviersonate im f-Moll Opus 2/1. Nach dem etwas zu hastig angelegten Eröffnungssatz fand sie doch zu ansprechender Gesanglichkeit im Adagio. Ganz in ihrem Element befand sie sich mit dem Zyklus „Femmes de légende“ der Komponistin Melanie Bonis, denn Hanna Bachmann setzt sich mit Leidenschaft für Musik von Frauen ein. In diesem um das Jahr 1900 geschriebenen Zyklus ging es dann auch um Frauengestalten, nämlich solche aus der Literatur.
Tänzerische Leichtigkeit
So richtig überzeugend gelangen Hanna Bachmann aber die Werke nach der Pause, wo Claude Debussys Zyklus „Pour le piano“ durch eine geradezu dramatisch anmutende dynamische Differenzierung aufhorchen ließ. In Robert Schumanns „Faschingsschwank aus Wien“ Opus 26 bündelte Hanna Bachmann viele Klangfarben, von tänzerischer Leichtigkeit über eine fast torkelnde Passage bis hin zur Melancholie, die in den Mittelsätzen aufscheint. Die Ausdruckspalette, über die die Pianistin auch hier verfügte, ist umso höher zu werten, da der Flügel des Saales von recht durchschnittlicher Qualität ist.
Dennoch ist der Gemeinde Röthis zu danken für diese Veranstaltungsreihe. Deren Charme besteht nicht zuletzt in ihrem familiären Charakter, auch weil die „Lokalmatadorin“ Hanna Bachmann selbst moderiert.
