Ein Heimspiel für Hanna Bachmann

Eine Leidenschaft für Musik von Frauen

So auch am Samstagabend im Schlösslesaal in Röthis, wo sie eine Achse legte zwischen Wien und Paris. Also begann sie mit Beethovens Klaviersonate im f-Moll Opus 2/1. Nach dem etwas zu hastig angelegten Eröffnungssatz fand sie doch zu ansprechender Gesanglichkeit im Adagio. Ganz in ihrem Element befand sie sich mit dem Zyklus „Femmes de légende“ der Komponistin Melanie Bonis, denn Hanna Bachmann setzt sich mit Leidenschaft für Musik von Frauen ein. In diesem um das Jahr 1900 geschriebenen Zyklus ging es dann auch um Frauengestalten, nämlich solche aus der Literatur.