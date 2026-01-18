Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klavierkonzert

Ein Heimspiel für Hanna Bachmann

Vorarlberg
18.01.2026 17:19
Hanna Bachmann hat in ihrem Heimatort Röthis aufgespielt.
Hanna Bachmann hat in ihrem Heimatort Röthis aufgespielt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Die Pianistin Hanna Bachmann hat in ihrer Heimatgemeinde Röthis eine kleine, feine Konzertreihe aufgebaut. Am Samstag gab die junge Vorarlbergin im Röthner Schlössle ein Solokonzert. 

0 Kommentare

Hanna Bachmann hat sich überregional und international einen Namen gemacht als Pianistin, Kammermusikerin und Liedbegleiterin. So ist sie Teil des „Schwarzenbergtrios“, das in Wien eine eigene Konzertreihe hat, und sie errang 2024 zusammen mit der Sängerin Corinna Scheurle einen Preis beim renommierten Wettbewerb für Liedkunst in Stuttgart. Als Klaviersolistin hatte sie bereits die originelle Idee eines musikalischen Online-Adventkalenders, und sie tritt vielfach als Gestalterin eigener Solorezitale auf.

Eine Leidenschaft für Musik von Frauen
So auch am Samstagabend im Schlösslesaal in Röthis, wo sie eine Achse legte zwischen Wien und Paris. Also begann sie mit Beethovens Klaviersonate im f-Moll Opus 2/1. Nach dem etwas zu hastig angelegten Eröffnungssatz fand sie doch zu ansprechender Gesanglichkeit im Adagio. Ganz in ihrem Element befand sie sich mit dem Zyklus „Femmes de légende“ der Komponistin Melanie Bonis, denn Hanna Bachmann setzt sich mit Leidenschaft für Musik von Frauen ein. In diesem um das Jahr 1900 geschriebenen Zyklus ging es dann auch um Frauengestalten, nämlich solche aus der Literatur.

Tänzerische Leichtigkeit
So richtig überzeugend gelangen Hanna Bachmann aber die Werke nach der Pause, wo Claude Debussys Zyklus „Pour le piano“ durch eine geradezu dramatisch anmutende dynamische Differenzierung aufhorchen ließ. In Robert Schumanns „Faschingsschwank aus Wien“ Opus 26 bündelte Hanna Bachmann viele Klangfarben, von tänzerischer Leichtigkeit über eine fast torkelnde Passage bis hin zur Melancholie, die in den Mittelsätzen aufscheint. Die Ausdruckspalette, über die die Pianistin auch hier verfügte, ist umso höher zu werten, da der Flügel des Saales von recht durchschnittlicher Qualität ist.

Dennoch ist der Gemeinde Röthis zu danken für diese Veranstaltungsreihe. Deren Charme besteht nicht zuletzt in ihrem familiären Charakter, auch weil die „Lokalmatadorin“ Hanna Bachmann selbst moderiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 3°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 4°
Symbol heiter
Dornbirn
0° / 2°
Symbol wolkig
Feldkirch
-2° / 2°
Symbol Nebel

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
204.513 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
144.554 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
117.520 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Vorarlberg
Klavierkonzert
Ein Heimspiel für Hanna Bachmann
Crash auf der Piste
Ausweichmanöver endete im Krankenhaus
An Hand verletzt
Gestürzte Tourengeherin von Hubschrauber geborgen
Von Piste abgekommen
Snowboarder zog sich schwere Kopfverletzungen zu
Diverse Brüche
Zwei Skifahrerinnen bei Kollision schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf