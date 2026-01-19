Vorteilswelt
Haltestellen demoliert

Stadt Bregenz sucht Zeugen nach Vandalismus

Vorarlberg
19.01.2026 13:30
Zerstörte Glasplatten an den Haltestellen.
Zerstörte Glasplatten an den Haltestellen.(Bild: Stadt Bregenz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Vorarlberger Landeshauptstadt haben sich in den vergangenen Monaten die Fälle von Vandalismus gehäuft – die Täter haben es besonders auf Haltestellen abgesehen. 

0 Kommentare

Im vergangenen Jahr kam es im Stadtgebiet von Bregenz mehrfach zu mutwilligen Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Dabei wurden die Scheiben von Fahrplanstelen mit spitzen Gegenständen beschädigt und teils  vollständig zerstört.

Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass solche Taten strafbar sind und absolut vermeidbare Kosten für die Allgemeinheit verursachen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der städtischen Sicherheitswache zu melden: 05574 410 1231. Die Stadt bittet bezüglich des Vandalismus zudem um erhöhte Aufmerksamkeit. 

Vorarlberg
