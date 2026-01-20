Julia Grabher kämpft sich erstmals in zweite Runde

Julia Grabher hat ihre Auftakthürde bei den Australian Open gemeistert und steht damit erstmals in ihrer Tenniskarriere beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne in der zweiten Runde. Die 29-jährige Vorarlbergerin setzte sich gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 7:5,2:6,6:4 durch und trifft nun entweder auf die Russin Anna Kalinskaja oder die Britin Sonay Kartal. Bei einem weiteren Sieg winkt ein Duell mit der polnischen Wimbledonsiegerin Iga Swiatek.