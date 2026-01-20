Vorteilswelt
Duell mit Swiatek?

Julia Grabher kämpft sich erstmals in zweite Runde

Tennis
20.01.2026 06:50
Julia Grabher steht in der zweiten Runde der Australian Open.
Julia Grabher steht in der zweiten Runde der Australian Open.(Bild: AP/Alan Lee)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Julia Grabher hat ihre Auftakthürde bei den Australian Open gemeistert und steht damit erstmals in ihrer Tenniskarriere beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne in der zweiten Runde. Die 29-jährige Vorarlbergerin setzte sich gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 7:5,2:6,6:4 durch und trifft nun entweder auf die Russin Anna Kalinskaja oder die Britin Sonay Kartal. Bei einem weiteren Sieg winkt ein Duell mit der polnischen Wimbledonsiegerin Iga Swiatek.

0 Kommentare

Grabher, die nach den French Open 2023 zum erst zweiten Mal bei einem Grand Slam in der zweiten Runde aufschlagen darf, verwandelte gegen die favorisierte Cocciaretto trotz 0:2-Rückstands im Entscheidungssatz nach 2:30 Stunden ihren ersten Matchball. Die Italienerin hatte in der Vorwoche noch das WTA-Turnier in Hobart gewonnen und liegt in der Weltrangliste als 56. klar vor Grabher (95.).

