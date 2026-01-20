Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dubioser Deal

Kaufvertrag für einen Porsche Cayenne gefälscht

Vorarlberg
20.01.2026 06:00
Sowohl der Vater als auch der Sohn sind von Richterin Franziska Klammer zu Geldstrafen ...
Sowohl der Vater als auch der Sohn sind von Richterin Franziska Klammer zu Geldstrafen verurteilt worden.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Wegen schweren Betrugs sind am Montag ein 25-jähriger Vorarlberger und dessen Vater am Landesgericht Feldkirch zu saftigen Geldstrafen verurteilt worden. Die beiden hatten beim Kauf eines Luxuswagens zu unlauteren Mitteln gegriffen. 

0 Kommentare

Es geht um einen Porsche Cayenne, einen Kaufvertrag – und um die Frage, wer hier wen betrogen hat. Auf der Anklagebank sitzt ein 25-jähriger Mann aus Vorarlberg, neben ihm sein Vater. Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein klares Bild: ein Autoverkauf am Mittelmeer, 40.000 Euro Anzahlung, weitere 20.000 Euro offen. Doch dieses Geld floss nie. „Der Angeklagte legte der Versicherung stattdessen einen Beleg vor, der eine vollständige Zahlung bestätigte“, erklärt der Staatsanwalt, „dieser Beleg war aber gefälscht.“

Befragt zu den Vorwürfen, gab der Erstangeklagte an, dass er Angst um sein Geld gehabt hätte, da sich die Versicherung geweigert habe, ihm die Original-Fahrzeugpapiere auszuhändigen. „Es hieß, der Verkäufer sei von irgendwelchen Leuten erpresst worden oder so.“ Dieser in „irgendeine dubiose Geschichte“ verwickelt gewesen. „Ich hatte einfach Angst, mein Geld zu verlieren – in dem Fall die bereits bezahlten 40.000 Euro.“

„Betrug bleibt Betrug“
Deshalb habe er auch die Unterschrift gefälscht und behauptet, die restlichen 20.000 Euro dem Verkäufer übergeben zu haben. „Ich sah einfach keinen anderen Ausweg.“ Richterin Klammer: „Betrug bleibt Betrug“. Doch das Gericht bleibt bei den harten Fakten. Nach kurzem Blättern in ihren Unterlagen sagt Richterin Franziska Klammer zum 25-Jährigen: „Bereits im Zivilverfahren haben Sie versucht, mit demselben Schriftstück zu täuschen – ohne Erfolg.“

Dann richtet sie den Blick auf den Vater. Dessen Behauptung, nichts gewusst zu haben, hält der Beweisaufnahme nicht stand. Nach kurzer Beratung fällt das Urteil. „Der Erstangeklagte wird wegen schweren Betrugs zu einer Geldstrafe von 12.600 Euro verurteilt, der Mitangeklagte zu 10.080 Euro.“ Zum Schluss sagt die Richterin ruhig, aber bestimmt: „Dass beim Autokauf nicht alles glatt lief, mag sein. Tatsache bleibt aber: Sie haben einen Betrug begangen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 8°
Symbol heiter
Dornbirn
-2° / 4°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Duell mit Swiatek?
Julia Grabher kämpft sich erstmals in zweite Runde
Dubioser Deal
Kaufvertrag für einen Porsche Cayenne gefälscht
Richtung Schweiz
Die beste Schützin der Bundesliga verlässt Altach
Vorarlberger Öffis:
Immer mehr Linienbusse brummen elektrisch
Doppelte Mission
ÖSV-Girls könnten ab sofort zweigleisig fahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf