Kaufvertrag für einen Porsche Cayenne gefälscht

Es geht um einen Porsche Cayenne, einen Kaufvertrag – und um die Frage, wer hier wen betrogen hat. Auf der Anklagebank sitzt ein 25-jähriger Mann aus Vorarlberg, neben ihm sein Vater. Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein klares Bild: ein Autoverkauf am Mittelmeer, 40.000 Euro Anzahlung, weitere 20.000 Euro offen. Doch dieses Geld floss nie. „Der Angeklagte legte der Versicherung stattdessen einen Beleg vor, der eine vollständige Zahlung bestätigte“, erklärt der Staatsanwalt, „dieser Beleg war aber gefälscht.“