Immer mehr Linienbusse brummen elektrisch

Mit Anfang des Jahres 2026 ist in Vorarlberg bereits jeder dritte Linienbus einer mit Elektroantrieb. Damit wird Vorarlberg österreichweit zum Bundesland mit der aktuell größten E-Bus-Flotte. Rund 100 Busse sind jetzt bereits im Einsatz. Bis Mai wächst der E-Bus-Fuhrpark weiter an – nämlich auf insgesamt 141 Stück. Mehr als die Hälfte der E-Brummer werden dabei von ÖBB Postbus betrieben. Die Postbus-Garage in Wolfurt wurde in den vergangenen Monaten intensiv auf die Ankunft der neuen Elektroflotte vorbereitet, zudem ist sie nun auch der größte Ladestandort für E-Busse in Österreich.