Hallenbadschließung in Rankweil sorgt für Kritik

Kostensteigerung als Schließungsargument

Schwimmen zu können sei nicht nur eine grundlegende Kulturtechnik, sondern eine zentrale Lebenskompetenz: „Sie schützt vor Unfällen“, argumentiert Zadra und will von Rüscher unter anderem wissen, um welchen absoluten Betrag die Betriebskosten des Hallenbads im LKH Rankweil in den vergangenen fünf Jahren gestiegen sind. Diese Kostensteigerung ist nämlich das Argument, das die Geschäftsführung der Vorarlberger Krankenhäuser (KHGB) in einem Schreiben angeführt hat, um die Schließung zu begründen. Zudem will Zadra in Erfahrung bringen, welche Investitionen in das Hallenbad in den vergangenen Jahren getätigt wurden und wo im Bezirk Feldkirch Kinderschwimmkurse, Aquagymnastik und Aquafitness angeboten werden.