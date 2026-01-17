Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger

Am Donnerstag drohte US-Präsident Donald Trump damit, wegen der Proteste im Bundesstaat Minnesota und der Stadt Minneapolis – die beide von Demokraten regiert werden – das Aufstandsgesetz (Insurrection Act) zu nutzen. „Wenn die korrupten Politiker von Minnesota nicht das Gesetz befolgen und die professionellen Aufwiegler und Aufrührer daran hindern, die ICE-Patrioten anzugreifen, die nur versuchen, ihre Arbeit zu tun, werde ich den Insurrection Act verhängen, wie viele Präsidenten vor mir“, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social (siehe Posting oben).