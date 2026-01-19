ÖSV-Girls könnten ab sofort zweigleisig fahren

Die 25-Jährige war direkt von Weltcuprennen in Tarvis (It) an den Arlberg gereist. Eine Doppelbelastung, die ihr in den nächsten Wochen noch öfter bevorsteht. „Ich will im Weltcup natürlich die nächsten Schritte machen“, erklärte die Polizeisportlerin. „Ich versuche aber auch, über den Europacup einen Fixplatz im Super-G zu holen.“ Ein Vorhaben, das nicht unrealistisch scheint, da es kaum Überlappungen im Europa- und Weltcupkalender gibt. „Ich kann bei fünf von sechs Rennen starten, nur der Super-G in Orcieres am 30. Jänner überschneidet sich mit der Weltcupabfahrt in Crans Montana.“