Selbst die Politik verzichtet auf Abflüge aus Linz
Statistik liegt vor
Der Flughafen Linz verliert selbst in der Politik an Bedeutung: Neue Zahlen zeigen, dass Landespolitiker und Beamte in den vergangenen fünf Jahren ihre Dienstreisen kaum noch von Hörsching aus antraten. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) räumte zuletzt selbst ein, schon länger nicht mehr von Linz aus geflogen zu sein
Es war kurz ein Thema am Rande: Beim Besuch im Büro von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner zum großen Interview fragte die „Krone“ nach, wann er das letzte Mal vom Flughafen Linz-Hörsching aus weggeflogen ist. Es muss im Frühjahr gewesen sein, antwortete der Aufsichtsratschef der Flughafen Linz GmbH im Eigentum der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.