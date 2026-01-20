Selbst die Politik verzichtet auf Abflüge aus Linz

Es war kurz ein Thema am Rande: Beim Besuch im Büro von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner zum großen Interview fragte die „Krone“ nach, wann er das letzte Mal vom Flughafen Linz-Hörsching aus weggeflogen ist. Es muss im Frühjahr gewesen sein, antwortete der Aufsichtsratschef der Flughafen Linz GmbH im Eigentum der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich.