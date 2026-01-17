Mehrere Lawinen fordern fünf Tote in Salzburg

Lawine im Großarltal

Gegen 14 Uhr wurde die Bergrettung erneut alarmiert, da eine Lawine im freien alpinen Gelände im Bereich des Finsterkopfes im Großarltal auf rund 2150 Meter abgegangen war. Sieben Tourengeher wurden verschüttet. Vier Personen konnten nur mehr tot geborgen werden. Eine Person wurde schwer, eine leicht verletzt. Eine Person blieb unverletzt. Vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.