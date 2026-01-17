Mehrere Lawinen fordern fünf Tote in Salzburg

Am Samstag ist es im Land Salzburg zu zwei Lawinen gekommen, bei denen fünf Menschen gestorben sind. Die Bergretter warnen nochmals vor der enormen Gefahr und den Bedingungen, die derzeit vorherrschen. 90 Bergretter waren im Einsatz.
Gegen 12.30 Uhr wurde die Bergrettung Bad Hofgastein alarmiert. Eine Skitourengeherin wurde im Bereich „Schmugglerscharte“ auf rund 2200 Meter im freien Gelände von einer Lawine verschüttet. Ihr Ehemann hatte den Lawinenabgang gemeldet. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die Frau.
Lawine im Großarltal
Gegen 14 Uhr wurde die Bergrettung erneut alarmiert, da eine Lawine im freien alpinen Gelände im Bereich des Finsterkopfes im Großarltal auf rund 2150 Meter abgegangen war. Sieben Tourengeher wurden verschüttet. Vier Personen konnten nur mehr tot geborgen werden. Eine Person wurde schwer, eine leicht verletzt. Eine Person blieb unverletzt. Vier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.
Auch in Hüttschlag am Plattenkogel und in Großarl am Frauenkogel kam es zu Lawinen, dabei wurde jedoch niemand verletzt. Beide wurden von Wintersportlern ausgelöst.
Die Bergrettung warnt noch einmal eindringlich vor den derzeitigen Bedingungen. „Trotz klarer und mehrfacher Warnungen kam es heute erneut zu zahlreichen Lawinenabgängen – leider mit tödlichem Ausgang“, erklärt der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Gerhard Kremser. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. Diese Tragödie zeigt schmerzhaft, wie ernst die aktuelle Lawinenlage ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.