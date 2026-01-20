Neue Schulen und eine Konzernzentrale für Stadt

Schallmoos

Ab Frühjahr wird zwischen Paracelsusstraße und Paris-Lodron-Straße die Fahrbahnoberfläche des Rad- und Gehweges erneuert. Auch Markierungs- und Begrünungsmaßnahmen werden dort vorgenommen. Zwischen Rainerstraße und Faberstraße, sowie von der Paris-Lodron-Straße bis zur Linzergasse entstehen neue Abschnitte.