„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“

US-Präsident Donald Trump lässt im Streit um Grönland nicht locker. In den vergangenen Tagen versuchte er, die Bevölkerung der Arktisinsel mit Versprechen und Druck auf seine Seite zu ziehen – doch in Dänemark stößt das auf deutliche Ablehnung. Auch neue Zoll-Drohungen gegen EU-Staaten, die Dänemark unterstützen, sorgen für Unruhe.
krone.tv hat in Silkeborg, wo derzeit die Handball-Europameisterschaft stattfindet, bei den Menschen nachgefragt, wie sie die aktuelle Lage sehen. Wie groß ist die Sorge um Grönland? Und was halten die Dänen von Donald Trump?
„Grönland steht nicht zum Verkauf“
Die Antworten fallen klar aus: Viele glauben nicht, dass Trump Grönland für die USA gewinnen kann. Immer wieder betonen die Befragten, dass Dänemark und Europa zusammenhalten müssten. Grönland sei ein wichtiger Teil des Königreichs – und „nicht zu verkaufen“.
Neben Wut und Unverständnis gibt es aber auch spürbare Angst: Einige Dänen sagen offen, dass sie sich militärisch nicht gegen die USA behaupten könnten – und hoffen auf den Rückhalt Europas. Die Stimmung: traurig, angespannt – und deutlich anti-Trump.
