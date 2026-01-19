„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“

US-Präsident Donald Trump lässt im Streit um Grönland nicht locker. In den vergangenen Tagen versuchte er, die Bevölkerung der Arktisinsel mit Versprechen und Druck auf seine Seite zu ziehen – doch in Dänemark stößt das auf deutliche Ablehnung. Auch neue Zoll-Drohungen gegen EU-Staaten, die Dänemark unterstützen, sorgen für Unruhe.