Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

krone.tv in Dänemark:

„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“

Außenpolitik
19.01.2026 16:03
Porträt von Martin Grasl
Porträt von Jana Pasching
Von Martin Grasl und Jana Pasching

US-Präsident Donald Trump lässt im Streit um Grönland nicht locker. In den vergangenen Tagen versuchte er, die Bevölkerung der Arktisinsel mit Versprechen und Druck auf seine Seite zu ziehen – doch in Dänemark stößt das auf deutliche Ablehnung. Auch neue Zoll-Drohungen gegen EU-Staaten, die Dänemark unterstützen, sorgen für Unruhe.

0 Kommentare

krone.tv hat in Silkeborg, wo derzeit die Handball-Europameisterschaft stattfindet, bei den Menschen nachgefragt, wie sie die aktuelle Lage sehen. Wie groß ist die Sorge um Grönland? Und was halten die Dänen von Donald Trump?

Lesen Sie auch:
Die US-Regierung (im Bild Vizepräsident JD Vance bei einem Besuch der US-Militärbasis) will die ...
US-Übernahmepläne
Dänemark schickt jetzt mehr Militär nach Grönland
14.01.2026
Trump über Grönland
Angriff auf Dänemark: „Es wird erledigt werden!!!“
19.01.2026
„Ja, wir haben Angst, weil wir uns nicht gegen die USA behaupten können“, erzählt dieser Herr in ...
„Ja, wir haben Angst, weil wir uns nicht gegen die USA behaupten können“, erzählt dieser Herr in krone.tv-Interview.(Bild: krone.tv )

„Grönland steht nicht zum Verkauf“
Die Antworten fallen klar aus: Viele glauben nicht, dass Trump Grönland für die USA gewinnen kann. Immer wieder betonen die Befragten, dass Dänemark und Europa zusammenhalten müssten. Grönland sei ein wichtiger Teil des Königreichs – und „nicht zu verkaufen“.

Ein Passant wird im krone.tv-Interview klar: „Trump sollte mal wieder sein Hirn benutzen“.
Ein Passant wird im krone.tv-Interview klar: „Trump sollte mal wieder sein Hirn benutzen“.(Bild: krone.tv )

Neben Wut und Unverständnis gibt es aber auch spürbare Angst: Einige Dänen sagen offen, dass sie sich militärisch nicht gegen die USA behaupten könnten – und hoffen auf den Rückhalt Europas. Die Stimmung: traurig, angespannt – und deutlich anti-Trump.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Mehr Außenpolitik
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Grönland-Sondergipfel
Europa droht Trump jetzt mit der „Handels-Bazooka“
„Kann gelöst werden“
Starmer glaubt nicht an US-Invasion auf Grönland
Medienpolitik der FPÖ
Wolf legt offen: So oft lehnte Kickl „ZiB 2“ ab!
Sollen dafür zahlen
Trump lädt Putin und Orbán in Gaza-Friedensrat ein
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine