Vorarlberger Justiz ist erheblich überlastet

„Die Perle im Westen“

Gosch würdigte denn auch die Vorarlberger Justiz als „unsere Perle im Westen“. Er strich vor allem die vergleichsweise kurzen Verfahrensdauern hervor: Zivilverfahren werden in Vorarlberg an den Bezirksgerichten im Durchschnitt in 4,5 Monaten abgeschlossen, am Landesgericht innerhalb eines Jahres. Strafrechtliche Verfahren dauern 2,5 Monate (Bezirke) bzw. zwei Monate (Landesgericht). Sachliche Kritik an der Arbeit der Gerichte müsse immer möglich sein, sagte der Präsident des Oberlandesgerichts. Was man in Zukunft aber nicht mehr einfach hinnehmen werde, seien persönliche Diffamierungen. Zum Schutz der Richter werde man in solchen Fällen künftig „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die uns zur Verfügung stehen“.