Ausweichmanöver kostet Andreatta ein Top-Ergebnis

Sieg im Achtelfinale – dann raus

Ohne Gigler gab es gestern für die Ländle-Starter kein Podest. Claudio Andreatta landete als bester ÖSV-Herr zwar in der Qualifikation auf Rang zwölf und konnte auch als Sieger seines Achtelfinal-Heats in die Runde der letzten 16 einziehen. Im Viertelfinale hatte er aber Pech. „Vor mir kam ein Läufer zu Sturz. Um ihn nicht zu überfahren, musste ich ausweichen und ein Tor auslassen – sonst wäre sicher mehr möglich gewesen.“ So wurde der 25-jährige Klostertaler in der Endabrechnung Neunter.