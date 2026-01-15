ÖSV-Dame stürzt im Finale und wird trotzdem Zweite

Gigler fuhr nach Sturz selbst ins Ziel

Auch bei der Jagd nach ihrem neunten Podestplatz im Europacup erwischte die Kästle-Pilotin einen exzellenten Start und lag klar voran – ehe es zur Kollision mit Kathi Huber (D) und von Moos kam. Gigler, die in den vergangenen beiden Saisonen nach zwei Kreuzbandrissen passen musste, wurde aus der Strecke geschleudert, konnte in der Folge aber trotz Schmerzen im Unterschenkel selbst ins Ziel fahren und wurde zuerst als Vierte gewertet. Nach Durchsicht eines Drohnenvideos wurde die Polizeisportlerin aber auf Rang zwei vorgereiht, da die Jury ein regelwidriges Verhalten bei ihren Konkurrentinnen erkannte.