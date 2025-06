Hirscher-Guru unterstützt ÖSV-Ass beim Comeback

„Claudio hat sich in der Reha von Anfang an sehr gut gemacht“, sagt Physiotherapie-Guru Alexander Fröis. Der 44-jährige Klostertaler begleitete Skilegende Marcel Hirscher viele Jahre im Weltcup und betreut in seiner Bludenzer Praxis im Val Blu „Normalos“ genauso wie Spitzensportler.