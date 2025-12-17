ÖSV-Girl rast nach Verletzungspause aufs Podest

Als ob sie niemals weg gewesen wäre! Nachdem Leonie Lussnig im vorigen Winter wegen heftiger Bandscheibenprobleme kein einziges Rennen bestreiten konnte, meldete sich die 20-jährige Vorarlbergerin nun eindrucksvoll zurück. Beim ersten Europacupbewerb der Saison raste sie direkt aufs Podest. Und das, obwohl sie alles andere als fit war.
„Ich stand am Start und habe mich gefragt, wie ich das überleben soll“, schildert Leonie Lussnig, was ihr durch den Kopf ging, ehe sie im schwedischen Storklinten im ersten Europacuprennen der Saison Rang drei holen konnte. „Bei uns im Team husten viele und ich hatte einfach keine Kraft mehr.“ Doch die 20-jährige Oberländerin kratzte die letzten Reserven zusammen und schnappte sich ihren dritten EC-Podestplatz, nachdem sie 2024 bereits zweimal auf der Reiteralm Dritte geworden war.
Hartes Jahr liegt hinter Lussnig
Dazwischen liegt ein extrem hartes Jahr. Bandscheibenprobleme zwangen die Kästle-Pilotin zu einer Pause – zeitweise war nicht sicher, ob ihre Karriere weitergeht. „Dafür, dass es mein Comeback war, bin ich absolut zufrieden“, freute sich Leonie dementsprechend. Auch wenn im Finale noch mehr möglich gewesen wäre „Wir sind zu dritt in die erste Kurve. Dort ist die Schweizerin von rechts und die Deutsche von links gekommen. Wo sollte ich da noch hin?“, analysiert Lussnig, die vor ihrer ÖSV-Teamkollegin Isabel Hofherr landete
Extrem enger Kampf ums Fixticket
Die Chance, die nächsten Zähler einzufahren, hat sie bereits heute – da wartet in Storklinten ein weiterer Bewerb. „Ich hoffe nicht, dass ich richtig krank werde – wobei ich selbst dann fahren würde. Im Kampf um ein Weltcupfixticket wird es extrem eng, da zählt jeder Punkt.“
