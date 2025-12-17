ÖSV-Girl rast nach Verletzungspause aufs Podest

Hartes Jahr liegt hinter Lussnig

Dazwischen liegt ein extrem hartes Jahr. Bandscheibenprobleme zwangen die Kästle-Pilotin zu einer Pause – zeitweise war nicht sicher, ob ihre Karriere weitergeht. „Dafür, dass es mein Comeback war, bin ich absolut zufrieden“, freute sich Leonie dementsprechend. Auch wenn im Finale noch mehr möglich gewesen wäre „Wir sind zu dritt in die erste Kurve. Dort ist die Schweizerin von rechts und die Deutsche von links gekommen. Wo sollte ich da noch hin?“, analysiert Lussnig, die vor ihrer ÖSV-Teamkollegin Isabel Hofherr landete