Zendaya und Tom Holland sind bereits verheiratet

„Ihr habt’s verpasst!“ Hat „Spider Man“ die Frau seiner Träume bereits heimlich „bis dass der Tod sie scheide“ in sein Netz gezogen? Zendayas langjähriger Stylist schockte bei den „Actor Awards“ auf dem roten Teppich mit einer Enthüllung. Auf die Frage, ob er schon das Hochzeitsdatum von der „Euphoria“-Schönheit und ihrem Verlobten Tom Holland kenne, grinste Law Roach: „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden.“
Die Reporterin der TV-Sendung „Access Hollywood“ war fassungslos und fragte dann mit fast schriller Stimme nach: „Stimmt das?“ Roach, der Zendaya bereits seit 2011 modisch berät, lachte: „Es stimmt sehr!“ Ohne einen weiteren Kommentar ließ er die verblüffte Interviewerin dann stehen. Eine offizielle Bestätigung von Holland oder Zendaya oder ihren Sprechern gab es bislang nicht.
Auf Privatleben bedacht
Das Paar ist dafür bekannt, sich praktisch nie über seine Beziehung öffentlich zu äußern. Die Verlobung der beiden kam nur ans Licht, weil Zendaya zu den Golden Globes im Jänner 2025 einen funkelnden Diamant-Ring am Verlobungsfinger trug. Erst im letzten September bestätigte Holland bei einer Fragerunde mit Journalisten, dass er tatsächlich um die Hand seiner 29-jährigen Freundin angehalten hatte. Auf X ging ein Video um, auf dem ein Reporter zu Tom sagt: „Ich habe meine Tochter mitgebracht, damit sie deine Freundin treffen kann.“ Worauf der 29-Jährige ihn lachend verbesserte: „Meine Verlobte!“
Am „Spider-Man“-Set funkte es
Das auf seine Privatsphäre bedachte Paar hatte erstmals 2016 am Set von „Spider-Man: Homecoming“ für Dating-Gerüchte gesorgt. Zendaya und Tom betonten jedoch damals, ihre Verbindung sei rein platonisch.
Im Juli 2017 berichtete eine Quelle gegenüber dem Magazin „People“, dass die beiden romantisch liiert seien. „Sie haben angefangen, sich privat zu treffen, als sie ,Spider-Man‘ gedreht haben“, sagte der Insider. „Sie waren extrem vorsichtig, es vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten, aber sie sind zusammen in den Urlaub gefahren und versuchen, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen.“
Füreinander bestimmt
Ein enger Bekannter ergänzte, warum die beiden so gut zueinanderpassen: „Beide sind unglaublich ehrgeizig und fordern sich gegenseitig heraus. Vor allem haben sie einen ähnlichen Humor und lieben es, miteinander herumzualbern.“
Im November 2021 sprach Holland im Interview mit „GQ“ über die Herausforderung, Ruhm und die Privatsphäre seiner Beziehung miteinander zu vereinbaren: „Eine der Schattenseiten unseres Ruhms ist, dass Privatsphäre nicht mehr wirklich in unserer Kontrolle liegt. Dann wird ein Moment, der eigentlich nur zwei sich liebenden Menschen gehören sollte, plötzlich zum Moment, der mit der ganzen Welt geteilt wird.“
