Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stylist plaudert aus

Zendaya und Tom Holland sind bereits verheiratet

Society International
02.03.2026 08:24
Tom Holland und Zendaya sind laut ihres Stylisten längst verheiratet!
Tom Holland und Zendaya sind laut ihres Stylisten längst verheiratet!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ihr habt’s verpasst!“ Hat „Spider Man“ die Frau seiner Träume bereits heimlich „bis dass der Tod sie scheide“ in sein Netz gezogen? Zendayas langjähriger Stylist schockte bei den „Actor Awards“ auf dem roten Teppich mit einer Enthüllung. Auf die Frage, ob er schon das Hochzeitsdatum von der „Euphoria“-Schönheit und ihrem Verlobten Tom Holland kenne, grinste Law Roach: „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden.“

0 Kommentare

Die Reporterin der TV-Sendung „Access Hollywood“ war fassungslos und fragte dann mit fast schriller Stimme nach: „Stimmt das?“ Roach, der Zendaya bereits seit 2011 modisch berät, lachte: „Es stimmt sehr!“ Ohne einen weiteren Kommentar ließ er die verblüffte Interviewerin dann stehen. Eine offizielle Bestätigung von Holland oder Zendaya oder ihren Sprechern gab es bislang nicht.

Auf Privatleben bedacht
Das Paar ist dafür bekannt, sich praktisch nie über seine Beziehung öffentlich zu äußern. Die Verlobung der beiden kam nur ans Licht, weil Zendaya zu den Golden Globes im Jänner 2025 einen funkelnden Diamant-Ring am Verlobungsfinger trug. Erst im letzten September bestätigte Holland bei einer Fragerunde mit Journalisten, dass er tatsächlich um die Hand seiner 29-jährigen Freundin angehalten hatte. Auf X ging ein Video um, auf dem ein Reporter zu Tom sagt: „Ich habe meine Tochter mitgebracht, damit sie deine Freundin treffen kann.“ Worauf der 29-Jährige ihn lachend verbesserte: „Meine Verlobte!“

Lesen Sie auch:
Zendaya zeigt hier ihr neues Liebes-Tattoo, das sie sich für Tom Holland stechen ließ.
„Peckerl“-Blitzer
Zendaya und Tom Holland tragen süße Liebes-Tattoos
10.01.2025
Sagte Ja zu Holland
Zendaya wurde von Antrag „völlig überrascht“
07.01.2025

Am „Spider-Man“-Set funkte es
Das auf seine Privatsphäre bedachte Paar hatte erstmals 2016 am Set von „Spider-Man: Homecoming“ für Dating-Gerüchte gesorgt. Zendaya und Tom betonten jedoch damals, ihre Verbindung sei rein platonisch.

Im Juli 2017 berichtete eine Quelle gegenüber dem Magazin „People“, dass die beiden romantisch liiert seien. „Sie haben angefangen, sich privat zu treffen, als sie ,Spider-Man‘ gedreht haben“, sagte der Insider. „Sie waren extrem vorsichtig, es vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten, aber sie sind zusammen in den Urlaub gefahren und versuchen, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen.“

Tom Holland und Zendaya 2021 bei der Los-Angeles-Premiere von „Spider-Man: No Way Home“
Tom Holland und Zendaya 2021 bei der Los-Angeles-Premiere von „Spider-Man: No Way Home“(Bild: APA/2021 Getty Images)

Füreinander bestimmt
Ein enger Bekannter ergänzte, warum die beiden so gut zueinanderpassen: „Beide sind unglaublich ehrgeizig und fordern sich gegenseitig heraus. Vor allem haben sie einen ähnlichen Humor und lieben es, miteinander herumzualbern.“

Im November 2021 sprach Holland im Interview mit „GQ“ über die Herausforderung, Ruhm und die Privatsphäre seiner Beziehung miteinander zu vereinbaren: „Eine der Schattenseiten unseres Ruhms ist, dass Privatsphäre nicht mehr wirklich in unserer Kontrolle liegt. Dann wird ein Moment, der eigentlich nur zwei sich liebenden Menschen gehören sollte, plötzlich zum Moment, der mit der ganzen Welt geteilt wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
02.03.2026 08:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.890 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
394.598 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
126.210 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4706 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3864 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
822 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Society International
Stylist plaudert aus
Zendaya und Tom Holland sind bereits verheiratet
Botschaft an Trolle
Kelly Osbourne platzt nach Brit Awards der Kragen
Was für ein Dekolleté!
Dua Lipa sorgt bei Brit Awards für tiefe Einblicke
Mit Italo-Schnulze
Sanremo-Sieger Sal da Vinci fährt zum ESC in Wien
„Freue mich so krass“
Sarah Engels tritt beim ESC für Deutschland an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf