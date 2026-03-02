Zendaya und Tom Holland sind bereits verheiratet

Auf Privatleben bedacht

Das Paar ist dafür bekannt, sich praktisch nie über seine Beziehung öffentlich zu äußern. Die Verlobung der beiden kam nur ans Licht, weil Zendaya zu den Golden Globes im Jänner 2025 einen funkelnden Diamant-Ring am Verlobungsfinger trug. Erst im letzten September bestätigte Holland bei einer Fragerunde mit Journalisten, dass er tatsächlich um die Hand seiner 29-jährigen Freundin angehalten hatte. Auf X ging ein Video um, auf dem ein Reporter zu Tom sagt: „Ich habe meine Tochter mitgebracht, damit sie deine Freundin treffen kann.“ Worauf der 29-Jährige ihn lachend verbesserte: „Meine Verlobte!“