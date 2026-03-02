Vorteilswelt
Zehntausende Euro

Kastrationsprojekt: „Krone“ bekämpft Katzenleid

Steiermark
02.03.2026 09:00
Nur Kastration hilft gegen die explosionsartige Vermehrung bei den Streunerkatzen. Und damit ...
Nur Kastration hilft gegen die explosionsartige Vermehrung bei den Streunerkatzen. Und damit gegen Tierleid.(Bild: Tierschutz Aktiv)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Unsere Tierecke hat ein bahnbrechendes Kastrationsprojekt ins Leben gerufen, das wir noch wesentlich erweitern wollen. Damit sehen Sie auch, was mit Ihren Spenden alles möglich ist!

Es ist nur eine Hochrechnung, aber die Zahlen sprechen für sich: Wenn sich 500 Streunerkatzen – Sterbefälle eingerechnet – ungehindert vermehren, gibt es nach zehn Jahren unfassbare 80.000 bis 120.000 Katzen. Würde der gesamte Nachwuchs überleben, käme man auf fünf Milliarden Katzen! Tatsächlich werden Streunerkatzen zu einem immer größeren Problem, das den steirischen Tierschützern Sorgenfalten ins Gesicht treibt.

„Wir schreiben nicht nur, wir tun etwas“
„Wir kennen das Drama, weil wir eng mit den Tierschützern vernetzt sind“, sagt Maggie Entenfellner, Leiterin unserer Tierecke. Die außerdem betont: „Wir sind das einzige Medium im Land mit einem eigenen Tierressort. Wir schreiben auch nicht ,nur’ über die Problematik. Wir tun etwas dagegen.“ Mit Unterstützung bei Futter und Veterinärkosten für Besitzer, die in Not geraten sind, Vermittlung, Vernetzung.

Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke
Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke(Bild: Klemens Groh)

Und heuer mit einem bahnbrechenden Pilotprojekt, das in der Steiermark seinen Ausgangspunkt findet: Wir starten ab sofort (das Frühjahr ist ja eine prekäre Zeit) mit einem Kastrationsprojekt, für das Zehntausende Euro in die Hand genommen werden. „Steirer, die Streunerkatzen betreuen, können diese also auf unsere Kosten kastrieren lassen“, sagt Entenfellner.

Gelebter Tierschutz mit vielen helfenden Händen
Über die Vermittlung bekannter Tierschutzvereine und mit grandioser Unterstützung durch Top-Veterinäre. „Dafür ein Riesendanke. Das ist gelebter Tierschutz, und dieser Zusammenhalt macht uns stolz.“ Von den Experten kommt dafür viel Applaus. 500 Vierbeiner sollen zunächst kastriert werden – nur so kann tausendfaches Tierleid in der Steiermark verhindert werden!

So können Sie helfen

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten: Verein Freunde der Tierecke, AT93 6000 0000 9211 1811.

Praxisnahes Kastrationsprojekt für die Steiermark
Die beteiligten Initiativen vor dem Vorhang

Eines vorweg: Katzenbesitzer, auch auf Bauernhöfen, müssen ihre frei laufenden Tiere kastrieren lassen, das ist Vorschrift. Diese Kosten übernehmen wir natürlich nicht. Dafür aber jene für herrenlose Tiere, die oft ein trauriges Schicksal erleiden. Sie sind ungewollt. Halb verhungert. Von Krankheit gezeichnet. „Ein massives Problem!“, sagen steirische Tierschützer. Daher kommt viel Lob für unsere Initiative.

So funktioniert sie: Wenn Sie Streunerkatzen versorgen, die kastriert werden müssen, wenden Sie sich bitte an die mit uns kooperierenden Tierschutzvereine, welche die Steiermark großflächig abdecken. Diese übernehmen die Koordination und Vernetzung mit jenen Veterinären, die uns großartigerweise unterstützen. Dieses Prozedere muss unbedingt eingehalten werden. Es geht leider nicht, dass man Katzen kastrieren lässt und uns dafür dann die Rechnung schickt.

Das sind unsere großartigen Ansprechpartner:

Oststeiermark: Weizer Pfotenbrücke, Andrea Huber, 0664/21 39 551
Oststeiermark: Weizer Pfotenbrücke, Andrea Huber, 0664/21 39 551(Bild: Juergen Radspieler)
Graz, Graz-Umgebung, südliche Steiermark: Purzel & Vicky, Ingrid und Michael Stracke, ...
Graz, Graz-Umgebung, südliche Steiermark: Purzel & Vicky, Ingrid und Michael Stracke, 0664/23 80 359(Bild: Christian Jauschowetz)
Weststeiermark: Dogs, Cats & More, Michaela Winter, 0660/9340120
Weststeiermark: Dogs, Cats & More, Michaela Winter, 0660/9340120(Bild: zVg)
Murau und Murtal: SOS Tier, Werner Heilinger, 0680/111 69 67
Murau und Murtal: SOS Tier, Werner Heilinger, 0680/111 69 67(Bild: Heilinger z.V.g.)
Tierschutzverein Leoben, Isabella Gasser, 0676/37 36 874
Tierschutzverein Leoben, Isabella Gasser, 0676/37 36 874(Bild: Marco Gasser)

Nur mit Ihrer Unterstützung ist diese Hilfe möglich
Und warum wir das alles machen und so viel Tierleid verhindern können? Es ginge nicht ohne Sie, unsere Leser, die in so hohem Ausmaß Tierfreunde sind und uns mit Ihrer Spende unterstützen. Darum bitten wir Sie auch heute – damit wir das Kastrationsprojekt ausdehnen können, das ist der Plan.

Steiermark
02.03.2026 09:00
Steiermark

