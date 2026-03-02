Thommy Ten & Amélie van Tass live erleben!

Seit Thommy Ten und Amélie van Tass als „The Clairvoyants“ mit ihrem sensationellen zweiten Platz bei „America’s Got Talent“ weltweit für Aufsehen sorgten, zählen sie zu den international gefragtesten Mentalmagiern unserer Zeit. Von Las Vegas aus begeistern sie seither ihr Publikum mit spektakulären Shows – und touren regelmäßig durch Europa, Asien und Amerika.