Gewinnspiel

Thommy Ten & Amélie van Tass live erleben!

Gewinnspiele
02.03.2026 08:45
Promotion
(Bild: Lukas Rauch)

Thommy Ten & Amélie van Tass gehen 2026 erneut auf große Tour. Mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ bringen die Weltmeister der Mentalmagie ihre bislang spektakulärste Produktion nach Österreich. Wir verlosen Tickets zu den Shows in St.Pölten, Wien, Wiener Neustadt, Graz und Linz!

Seit Thommy Ten und Amélie van Tass als „The Clairvoyants“ mit ihrem sensationellen zweiten Platz bei „America’s Got Talent“ weltweit für Aufsehen sorgten, zählen sie zu den international gefragtesten Mentalmagiern unserer Zeit. Von Las Vegas aus begeistern sie seither ihr Publikum mit spektakulären Shows – und touren regelmäßig durch Europa, Asien und Amerika.

Nun bringen die beiden Weltmeister ihre Erfolgsshow „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ auch wieder nach Österreich. So machen sie unter anderem in St. Pölten, Wien, Graz, Wiener Neustadt, Linz, Innsbruck, Dornbirn und Salzburg Halt.

Das Programm „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ ist ihr bisher größtes und aufwendigstes Meisterstück: Außergewöhnliche Mentalmagie, eigens für die Show entwickelte Illusionen und eine beeindruckende Inszenierung verschmelzen zu einem Gesamterlebnis, das internationales Entertainment-Niveau direkt auf heimische Bühnen holt. 

+1
Fotos
Zitat Icon

Wir können es kaum erwarten, unsere magische Welt direkt aus Las Vegas nach Österreich zu bringen!

Thommy & Amélie

Mitspielen & Gewinnen
Mit der „Krone“ erleben Sie einen  Abend voller Staunen, Emotionen und Magie. Wir verlosen pro Termin 1x2 exklusive VIP-Packages (Tickets der Kategorie A inklusive Goodie Bag mit Programmheft, Buch und Zauberkasten) sowie 8 Tickets der Kategorie B. Einfach Formular ausfüllen und verzaubern lassen! 

Jetzt noch Tickets sichern!
Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show
(Bild: Black Neon Entertainment)

Jetzt noch schnell sein, die Show ist heiß begehrt. Holen Sie sich Ihre Tickets für Thommy Ten & Amélie an Tass im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

  • 20.03.2026, 19:30 Uhr – restlos ausverkauft
    Stadthalle Graz, Graz
Gewinnspiele
02.03.2026 08:45
